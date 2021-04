Contra a fome na pandemia, Dino lança plano ‘Comida na Mesa’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Enquanto o governo de Jair Bolsonaro patina nessa trapalhada do orçamento — que já atrasa medidas de socorro na pandemia –, o governador do Maranhão, Flávio Dino, lançou nesta terça uma espécie de programa social para atacar o avanço da fome no estado.

Batizado de “Comida na Mesa”, o plano tem impacto estimado em 180 milhões de reais e, segundo Dino, irá financiar a ampliação de restaurantes populares, a compra de gás de cozinha e de cestas básicas, além de compras da agricultura familiar e equipamentos para aumentar produção de alimentos.

“A pandemia piorou a desigualdade social. Isso exige ações imediatas. Não existe responsabilidade fiscal verdadeira sem que haja também responsabilidade social”, diz Dino