Contarato pede inclusão de fake news de Bolsonaro sobre Aids no relatório

O senador Fabiano Contarato enviou um ofício nesta segunda-feira ao relator da CPI da Pandemia, Renan Calheiros, para que ele inclua que inclua no seu relatório final “a mentira de Bolsonaro associando à AIDS a vacina contra a Covid”.

“É crime de epidemia com resultado de morte. Sem qualquer respaldo científico, Bolsonaro quer desinformar a população e propagar a Covid”, escreveu Contarato, nas redes sociais.

Eis o que disse o presidente, durante sua live semanal na quinta-feira passada: “Só vou dar notícia, não vou comentar. Já falei sobre isso no passado, apanhei muito…vamos lá: ‘relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados… quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose né… 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose… totalmente vacinados… estão desenvolvendo Síndrome da Imunodeficiência Adquirida muito mais rápido do que o previsto. Portanto, leiam a matéria, não vou ler aqui porque posso ter problema com a minha live”.

A versão do relatório de Renan lida na semana passada já contem uma imputação pelo crime de epidemia com resultado morte, entre outros.

“Declarações dessa natureza influenciam e põem em dúvida milhares de cidadãos que confiam no Presidente da República, colocando em risco a ordem pública e a saúde de todos os brasileiros e brasileiras”, justificou Contarato no seu pedido.