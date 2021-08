Consumo segue em alta no varejo, mas vendas têm queda no primeiro semestre

O fluxo de consumidores em shoppings e lojas fechou o primeiro semestre do ano em alta no país, mas as vendas e o faturamento tiveram queda, mostra o Índice de Performance do Varejo.

O indicador é organizado pela HiPartners Capital & Work em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo.

Na comparação com maio de 2021, o mês de junho teve crescimento de 1,2% no fluxo de compradores das lojas físicas e de 3% nos shopping centers. Na comparação com junho de 2020, pico das medidas restritivas e de fechamento do comércio, o aumento foi de 184,5% para shoppings e de 63,4% para lojas.

Por outro lado, de maio para junho deste ano o total de vendas teve queda de – 7,35% nos shoppings e de – 9,62% nas lojas de rua. Também houve redução no faturamento: de – 7,26% e de – 11,7%, respectivamente.

Já em relação a junho de 2020, o número de vendas cresceu 84,64% entre as lojas de shopping centers e 6,75% nas lojas de rua. No faturamento, as lojas localizadas nos centros de compra cresceram 83,91% e as de rua tiveram leve recuo, de – 0,53%.