Consultas online de psicologia têm alta de 230% em 2021

A pandemia e o isolamento social impulsionaram a procura de brasileiros por consultas de psicologia online.

É o que aponta a Vittude, startup do setor que viu um crescimento de 230% no número de agendamentos.

Os atendimentos, todos virtuais, passaram da média mensal de 12 mil, no começo de 2020, para cerca de 40 mil consultas em julho deste ano.

O número de vidas cobertas também saltou no período: eram 20 mil no ano passado e, hoje, somam 450 mil pessoas com cobertura do serviço de psicologia online pela plataforma, um aumento de mais de 2.000%.

A alta se deu, principalmente, pela ampliação das parcerias com grandes companhias, como Grupo Boticário, Renner, Raia Drogasil, Grupo Profarma, Saint Gobain, SAP e Sky.

No ano passado, apenas oito empresas ofereciam o serviço de psicologia online da Vittude a seus funcionários. Hoje, são 130 companhias.