Consórcio de prefeitos negocia 30 milhões de doses de vacina Sputnik V

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Consórcio Conectar, liderado pela Frente Nacional de Prefeitos, deu continuidade, nesta terça-feira, a tratativas para a compra de vacinas Sputnik V.

O presidente do Consórcio, Gean Loureiro, prefeito de Florianópolis/SC, manifestou a representantes do Fundo Soberano Russo (RDIF) o interesse pela aquisição de 30 milhões de doses, via Consórcio.

O primeiro lote, com até cinco milhões de doses, deve ser enviado entre maio e junho e as outras 25 milhões de doses devem chegar ao solo brasileiro até dezembro deste ano.

Na quinta-feira, 15, Loureiro participa de uma reunião com o Ministério da Saúde para alinhar como se dará a forma de aquisição e distribuição de vacinas, já que a lei que autoriza a compra de vacinas por entes federados ainda não foi regulamentada pela pasta.