Conselho pede a ministério revogação das normas de tratamento precoce

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) enviou ofício nesta quarta-feira a Eduardo Pazuello pedindo a ele que revogue todas as normas do Ministério da Saúde que preveem o tratamento precoce do coronavírus.

No pedido, o conselho lista vários atos da gestão de Pazuello que, sim, prescrevem o tratamento e inclusive com a distribuição da hidroxicloroquina, medicamento de eficácia não comprovada para combate à Covid-19.

O CNS pede a revogação de toda nota técnica, nota informativa, orientações, protocolos e ofícios que tratam desse tema.

“O Conselho Nacional de Saúde solicita ao Ministro da Saúde a revogação de qualquer instrumento que possa indicar o tratamento precoce com a aplicação de medicamentos cuja eficácia e segurança para a Covid-19 não está estabelecida cientificamente e nem aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no sentido de contribuir para a melhoria na orientação à sociedade sobre as medidas eficazes no enfrentamento à pandemia da Covid-19 no país”.