Conselho Nacional de Saúde recomenda que SUS distribua máscaras

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em documento encaminhado ao pleno do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o presidente da entidade recomendou ao governo federal, estados e municípios, que disponibilizem através do SUS máscaras de proteção contra a covid-19 para toda a população brasileira.

O objetivo, segundo Fernando Zasso Pigatto, é aumentar a “prevenção da doença de covid-19 dado o recrudescimento da pandemia e as dificuldades de parte significativa da população em obter máscaras apropriadas e de qualidade para sua proteção”.

O presidente do CNS também pede que o governo crie uma cartilha de orientação sobre o uso adequado e a higiene das máscaras. O conselho é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do SUS, que integra a estrutura do Ministério da Saúde.