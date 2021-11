Conselho de Ética livra Ricardo Barros de processo do caso Covaxin

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Conselho de Ética da Câmara aprovou há pouco o arquivamento da representação formulada pelo PSOL contra o líder do governo na Casa, Ricardo Barros (PP-PR). O parlamentar teve seu nome mencionado pelo também deputado Luís Miranda (DEM-DF) em depoimento à CPI da Pandemia no final de junho.

Na ocasião, Miranda afirmou que o presidente Jair Bolsonaro teria atribuído ao líder de seu governo irregularidades no processo de compra das vacinas Covaxin, do laboratório indiano Bharat Biotech. Os deputados do conselho aprovaram o arquivamento da representação por 16 votos a seis.