Conselho da Amazônia quer ‘renovação doutrinária’ no Incra, Ibama e Funai

Um documento do Conselho Nacional da Amazônia Legal, presidido por Hamilton Mourão, prevê alterações em órgãos fundamentais da defesa do meio ambiente, da demarcação de áreas indígenas e da regularização de terras. Algumas das propostas são polêmicas.

Com o argumento de fortalecer os órgãos de combate aos ilícitos ambientais, o Conselho estabeleceu ações e estratégias prioritárias na Amazônia Legal. Entre elas há uma que propõe uma “renovação doutrinária” da Funai, do Incra, do Ibama e do ICMBio.

Sabe-se lá o que isso pode significar, na prática.

No documento em questão, compartilhado entre integrantes do conselho, algumas das ações já estão sendo tocadas pelos ministérios da Justiça e Segurança Pública (Funai), do Meio Ambiente (Ibama e ICMBio) e Agricultura (Incra) e devem ser concluídas até o final do ano.