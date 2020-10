Conselheiro do TCE-SP paralisa edital do Rodoanel

Atualizado em 27 out 2020, 13h53 - Publicado em 27 out 2020, 13h47

O Tribunal de Contas paulista paralisou hoje a licitação de obras remanescentes do trecho norte do Rodoanel no valor de 1,5 bilhão de reais. Em despacho, o conselheiro Dimas Ramalho determinou a “imediata paralisação do procedimento” e fixou o prazo máximo de cinco dias para que o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) “apresente as alegações e esclarecimentos”.

O despacho ressalta ainda que a “concessão da medida liminar de paralisação do certame é ato que se impõe para afastar possíveis impropriedades trazidas pelos representantes”.

A representação contra o edital de concorrência internacional 077/2020, promovido pelo DER, partiu da prefeitura de Guarulhos, do senador Major Olímpio (PSL-SP) e de Alan Zaborski. O edital prevê a execução de obras remanescentes de implantação do trecho norte do Rodoanel. O valor de referência é de 1,59 bilhão de reais.