Congresso terá iluminação especial no Dia Mundial da Alimentação

Atualizado em 11 out 2021, 09h57 - Publicado em 11 out 2021, 14h30

O Congresso Nacional ganhará uma iluminação com projeção especial na próxima quarta-feira, em referência ao Dia Mundial da Alimentação.

A iniciativa é promovida pelo deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB-SP) em parceria com os quatro organismos internacionais que trabalham com a agenda agroalimentar no Brasil, dos sistemas ONU e Interamericano.

A ideia é conscientizar a população sobre a necessidade de tornar os sistemas agroalimentares mais eficientes, inclusivos, resilientes e sustentáveis. Hoje, quase 50 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar grave ou moderada, enquanto boa parte dos alimentos é perdida ou desperdiçada.

Este ano, o tema da campanha é: “As nossas ações são o nosso futuro. Melhor produção, melhor nutrição, melhor ambiente e melhor qualidade de vida”.