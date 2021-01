Congresso gosta mais de Mourão do que de Bolsonaro, diz pesquisa

Na semana em que Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão exibiram publicamente suas desavenças políticas — no episódio de Ernesto Araújo –, mais uma lenha na fogueira.

Levantamento feito com líderes da Câmara e do Senado mostra que o vice-presidente é mais bem avaliado do que o presidente mesmo entre parlamentares da base do governo.

De acordo com a pesquisa Painel do Poder, a avaliação de Bolsonaro pelos parlamentares é mediana, abaixo da nota obtida por Mourão. Enquanto o presidente é mais bem avaliado por deputados, o vice é mais bem avaliado pelos senadores.

Para a pesquisa, feita entre os dias 26 de novembro de 2 de dezembro, foram ouvidos 70 deputados e senadores, considerando a proporcionalidade de partidos, posicionamento em relação ao governo e distribuição geográfica dos entrevistados.