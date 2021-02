Confisco de leitos hospitalares no Amazonas preocupa setor de saúde

O setor de saúde está temeroso com as consequências do confisco de leitos hospitalares privados ordenado pela Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas.

Para a Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), o ato autoritário do Governo do Amazonas, sem buscar primeiro o diálogo, pode provocar um caos ainda maior, ao impedir que os beneficiários de planos de saúde tenham acesso ao atendimento pelo qual eles pagam.

Também há o receio de que a ingerência do Estado na rede privada comprometa a gestão e sustentabilidade das unidades. Na avaliação da CNSaúde, o caos que a saúde pública no Estado, é resultado justamente da falta de planejamento e gestão do Governo.