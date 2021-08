Confiança do comerciante tem alta de 4,3% em agosto, diz pesquisa da CNC

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Indicador da Confiança do Empresário do Comércio, apurado mensalmente pela CNC, teve alta de 4,3% em agosto deste ano frente ao verificado em igual período do ano passado.

Os dados completos da pesquisa serão divulgados nesta quarta-feira a partir das 10h pela confederação. A pesquisa mostrou que o avanço da vacinação contra a Covid-19 no país e seu consequente reflexo na economia coincidem com a melhora do humor dos comerciantes.

Agosto registrou a terceira alta consecutiva do indicador da CNC, que é apurado em pontos, calculados com base nas respostas dos empresários entrevistados. A chamada linha de indiferença são os 100 pontos. Acima disto, é considerado otimismo. Abaixo, pessimismo.

Em agosto, o indicador foi a 115 pontos, dentro da zona considerada de satisfação ou confiança. A alta de 4,3% somou-se aos resultados positivos de junho (12,2%) e julho (11,7%).