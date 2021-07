Condor investe R$ 100 milhões em entreposto e propaganda com Sérgio Reis

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A rede de supermercados de Curitiba Condor Super Center anunciou investimentos de 100 milhões de reais em sua planta de processamento de carnes.

O entreposto de carnes e fiambreira já tinha recebido em maio um investimento de 45 milhões de reais. O objetivo da unidade é garantir o processamento de proteínas animais mais perto do mercado consumidor.

Os recursos anunciados serão usados para novos equipamentos para o entreposto e também para pagar uma campanha de publicidade do grupo com o cantor Sérgio Reis com o fundador da rede Condor, Pedro Zonta.