Condomínio das estrelas no Rio vira alvo de disputa judicial

Devendo perto de 40 milhões de reais na praça, o empresário Carlos Borges, dono do resort Portobello em Mangaratiba, segue faturando alto com a venda de terrenos – coisa de 2 milhões de reais cada lote — no famoso condomínio onde artistas e figurões do esporte como Neymar têm casa.

Interlocutores de um processo que tramitam na Justiça do Rio dizem que o empresário se vale a meses de subterfúgios para evitar as ações que buscam leiloar os terrenos dados em garantia para honrar dívidas com instituições financeiras que financiaram parte das obras dos canais que formam o condomínio.

“Carlos Borges ficou fugindo do oficial de justiça por meses, levando a corregedoria do tribunal a instaurar uma investigação em Mangaratiba. Agora a estratégia é buscar uma decretação de segredo de justiça para evitar que os outros credores possam tomar ciência do calote que já dura mais de um ano”, diz Bernardo Watanabe que atua no caso.