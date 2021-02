Concessionárias cobram indenização após saída da Ford

Após um mês do anúncio do fechamento das fábricas da Ford no Brasil, as 283 concessionárias da marca no país cobram uma indenização pelos prejuízos. Os proprietários alegam que a saída repentina da montadora inviabiliza os negócios e viola os acordos firmados previamente.

A rede de distribuidores argumenta que a proposta apresentada pela montadora seria impraticável, pois alteraria drasticamente as opções de vendas das lojas. Os carros fabricados em Camaçari (BA) são responsáveis atualmente por 85% dos veículos vendidos no Brasil, como Ka e Ecosport.

A nova configuração apresentada pela Ford pressupõe apenas a venda de carros importados, o que preocupa os empresários, considerando o perfil socioeconômico do brasileiro, em geral com menos apetite por carros premium. Ao menos metade das concessionárias da marca ainda não foi contatada oficialmente pela montadora.

Conforme dados da Abradif (Associação Brasileira dos Distribuidores Ford), em 2019 foram vendidos 215.682 veículos da marca no país, volume correspondente a 15 bilhões de reais. A entidade cobra da Ford uma proposta mais factível, de modo a garantir os negócios e os empregos dos revendedores.