Privatização de Congonhas e Santos Dumont avança com Tarcísio

Previstas para o primeiro semestre de 2022, as privatizações de Congonhas, Santos Dumont e outros quatorze aeroportos têm caminhado a passos largos. As concessões pretendem captar investimentos privados estimados em 8,8 bilhões de reais.

Com a audiência pública referente à 7ª rodada de concessões aeroportuárias realizada em 22 de outubro, a Anac e o Ministério da Infraestrutura dizem estar empenhados em responder por escrito todas as contribuições recebidas durante o mês de novembro.

Uma vez encerrada essa fase, o processo poderá ser encaminhado para análise do Tribunal de Contas da União — a expectativa da pasta é que isso ocorra ainda em dezembro. Nesse cronograma, o edital está previsto para ser lançado no início de 2022 e, o leilão, realizado ainda no primeiro semestre do próximo ano.