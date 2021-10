Comunidade internacional espera planos e metas do Brasil na COP26, mas…

A edição de VEJA que está nas bancas oferece ao leitor um especial de 58 páginas sobre as discussões que pautarão a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP26, que ocorrerá em Glasgow, na Escócia, a partir do próximo domingo.

Numa entrevista com o embaixador do Reino Unido, Peter Wilson, a repórter Julia Braun pergunta se há alguma posição específica que o diplomata inglês espera que o Brasil adote na conferência.

Wilson deixa claro que a comunidade internacional espera medidas concretas do país. “Gostaríamos que a delegação brasileira apresentasse planos detalhados de implementação das metas de fim do desmatamento ilegal e economia neutra anunciada no início do ano. A conferência também é uma ótima oportunidade para a atualização dos compromissos voluntários estabelecidos pelos signatários do Acordo de Paris para a redução de emissões, que ainda data do ano passado. Metas ambiciosas são importantes para indicar o desejo de mudança e encorajar outras nações a seguir pelo mesmo caminho”, diz Wilson.

O Radar mostra nesta semana que a cúpula do governo de Jair Bolsonaro não viajará para a conferência. As ausências do presidente, do chanceler, Carlos França, e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, por exemplo, são motivadas pela certeza de que o Brasil será duramente criticado pelos retrocessos ambientais colhidos nos últimos anos. Para piorar esse quadro, o governo Bolsonaro vai à conferência basicamente para pedir dinheiro. Nada consistente a mostrar

O especial Agenda Verde é uma iniciativa de VEJA que se dedica a lançar luz sobre iniciativas acadêmicas e empresariais voltadas à sustentabilidade, sempre à luz do progresso social e científico do país.