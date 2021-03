Compra do Grupo Big fará do Carrefour o maior empregador do país

Em 2009, Abilio Diniz transformou o Grupo Pão de Açúcar no maior empregador do Brasil, com 137.000 funcionários, ao adquirir o controle das Casas Bahia.

De lá para cá o GPA perdeu posições (hoje são 64.500 empregados) e os Correios assumiram a liderança (99.400).

Eis que, doze anos depois, o Grupo Carrefour, com Abilio como conselheiro e forte acionista, anuncia a compra do Grupo Big e, com a aprovação do Cade ao negócio, irá passar os Correios e se tornar o maior empregador do país, com 137.000 funcionários — o número parece ser mágico –, sendo 41.000 do Big e 96.000 do Carrefour.