Composição do grupo que investiga caso Marielle pode mudar

Após o anúncio do nome de Luciano Mattos para o comando do Ministério Público do Rio, feito nesta quarta-feira pelo governador interno Claudio Castro, foi dada a largada para a dança das cadeiras dentro do órgão.

Integrantes do MP que acompanham de perto o momento de transição acreditam que são grandes as chances de mudanças ocorrerem nos grupos que tocam importantes investigações do órgão, como o Gaeco — de intensa atuação na área criminal.

Atualmente, a equipe, que desde 2018 trabalha no caso do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, é comandada pela promotora de Justiça Simone Sibilio.