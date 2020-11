Como vão as vendas do livro de Ana Paula Araújo

Abuso – A Cultura do Estupro no Brasil, o importante livro da jornalista Ana Paula Araújo, já vendeu quase 2.000 cópias desde o lançamento, há quatro semanas.

O tema — uma vergonha nacional — voltou ao noticiário com força nesta semana com o caso da audiência no TJSC envolvendo o caso Mariana Ferrer e o advogado do acusado de estupro André de Camargo Aranha.

A obra é uma reportagem que trata do medo e vergonha das vítimas, de como elas são julgadas e muitas vezes culpabilizadas pela sociedade e pelo poder público.

Ela também auxilia as vítimas a utilizarem os meios de denúncia disponíveis no país, como o disque 100, e esclarece sobre o direito ao aborto decorrente de estupro, que é autorizado por lei sem que haja queixa na polícia.