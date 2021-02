Como será o Carnaval dos Bolsonaro em Santa Catarina

O destino do feriadão de Carnaval da família Bolsonaro já está decidido. O presidente, a primeira-dama Michelle e Laura, a filha caçula, devem passar os quatro dias de folia no Forte Marechal Luz, no município de São Francisco do Sul, no litoral norte de Santa Catarina. Eles devem chegar no sábado pela manhã e vão permanecer na região até o início da tarde de terça-feira.

Bolsonaro já tinha se hospedado no local no fim de dezembro do ano passado – ele gostou e agora resolveu trazer a família, conta o deputado federal Coronel Armando (PSL), conhecido do presidente desde quando frequentaram a Academia Militar das Agulhas Negras.

Esta deverá ser a sétima visita do mandatário ao estado que mais lhe deu votos em 2018, quando 65,82% dos eleitores votaram no então candidato do PSL – o que lhe daria uma vitória no primeiro turno.

Nos cinco dias em que ficou hospedado no Forte no final de 2020, o presidente aproveitou a distância de Brasília para andar de barco, moto e jet-ski. No dia 21, participou de uma festa que reuniu tradicionais apoiadores, como o empresário Luciano Hang e o apresentador Ratinho.