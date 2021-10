Como será a passagem de Bolsonaro pela Itália

O presidente Jair Bolsonaro embarca às 19h desta quinta-feira com destino a Roma e deve ficar na Itália até a próxima terça-feira. No seu primeiro dia no país europeu, nesta sexta, o brasileiro tem um encontro marcado com o presidente italiano Sergio Mattarella.

No fim de semana, ele participa da Cúpula de Líderes do G20 e deve realizar encontros bilaterais com autoridades estrangeiras, além de reuniões internas.

O cronograma ainda pode sofrer alterações, mas na segunda-feira Bolsonaro deve viajar para a província de Pádua, onde está prevista a cerimônia de entrega do título de cidadão honorário do município de Anguillara Vêneta, além de um almoço oferecido pela prefeita Alessandra Buoso (do partido de extrema direita Liga). A cidade é considerada o berço da família do presidente, por ser onde nasceu o seu bisavó paterno.

Na terça, Bolsonaro deve participar de uma cerimônia em memória dos pracinhas brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial, no Monumento Votivo Militar Brasileiro em Pistoia. No início da tarde, ele deve retornar para Brasília.