Como o vídeo ‘Custo Bolsonaro’ mexeu com as redes nas últimas 24 horas

Análise da consultoria Arquimedes sobre o comportamento das redes desde que o vídeo Custo Bolsonaro começou a circular nesta quinta-feira mostra que a produção, de roteiro liberal, com críticas certeiras ao presidente Jair Bolsonaro, teve o poder de mobilizar a bolha de formadores de opinião de esquerda e diferentes perfis de outros campos da política.

O vídeo gerou quase 30.000 menções no Twitter, uma gota no oceano, se comparado aos mais de 650.000 posts relacionados a Bolsonaro no mesmo período. Para a consultoria, o mérito do vídeo foi ter capturado a atenção do seguimento mais qualificado dos usuários das redes, formadores de opinião e importantes players do pensamento digital.