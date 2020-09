Na quarta, dia da grande operação contra escritórios de advocacia no país, o silêncio foi total no WhatsApp dos ministros do STJ, sobre a denúncia contra o filho do presidente Humberto Martins, agora réu na Lava-Jato.

“Muitos colegas da Corte têm filhos advogados, o que provoca esse espírito solidário”, diz um ministro.