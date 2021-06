Como Lula vem articulando o giro que fará pelo Nordeste

Nessa preparação do giro que fará pelo Nordeste, Lula tem recorrido a governadores petistas e líderes empresariais da região para estabelecer uma agenda de conversas sobre alianças regionais.

No Ceará, por exemplo, além do governador Camilo Santana, quem articula o roteiro petista é o ex-senador Eunício Oliveira, do MDB. No Piauí, quem tem feito a agenda é o governador Wellignton Dias. A mesma lógica se aplica a outros estados.

Lula quer reunir duas coisas nessa viagem: a relevância dos contatos — para tirar foto e divulgar que ainda é bem cotado na região, apesar do avanço de Jair Bolsonaro por lá — e a concretude dos compromissos eleitorais, com nomes de peso já associados ao seu projeto presidencial.