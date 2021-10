Como funcionará o passaporte da vacinação no GP de São Paulo de F1

Atualizado em 26 out 2021, 10h42 - Publicado em 26 out 2021, 11h28

O Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo, que acontece nos dias 12, 13 e 14 de novembro, no Autódromo de Interlagos, vai contar com a Tecnologia Chronus i-Passport, desenvolvida pela startup franco-brasileira Mooh!Tech, como o passaporte oficial do Fórmula 1 Heineken Grande Prêmio de São Paulo 2021.

Para entrar no autódromo nos dias da competição, todos os presentes, incluindo profissionais (staff, jornalistas e patrocinadores) e público (torcedores, convidados) terão de apresentar o Chronus com certificado de vacina contra a Covid-19 e testes negativos.

O cadastro do aplicativo deve ser feito obrigatoriamente até o dia 11 de novembro. A Mooh!Tech também fechou a mesma parceria com a CBF para os jogos da seleção brasileira disputados no país – o primeiro teste aconteceu com sucesso na goleada do Brasil por 4×1 sobre o Uruguai, em Manaus.

No próximo dia 11, na Arena Corinthians, o público que for assistir ao duelo entre Brasil x Colômbia também precisará fazer a validação.