Como foi a conversa de Moro com a cúpula do Podemos sobre 2022

De volta ao Brasil, Sergio Moro teve uma conversa na sexta-feira com lideranças do Podemos sobre a possibilidade de disputar o Palácio do Planalto em 2022.

A reunião foi na casa do senador Oriovisto Guimarães em Curitiba e teve ainda a presença da presidente nacional da sigla, Renata Abreu, e do senador Alvaro Dias.

Como Moro ainda tem contrato com uma consultoria dos Estados Unidos, que impede falas públicas sobre candidatura, a conversa sigilosa serviu para abrir o debate interno sobre o futuro político do ex-juiz, mas sem definições.

A ideia é que Moro e os caciques do Podemos sigam em conversas pelos próximos dias.