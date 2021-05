Como foi a conversa de Bolsonaro e Fux contra prefeitos e governadores

No particular que teve com o presidente do STF, ministro Luiz Fux, Jair Bolsonaro, que novidade, atacou prefeitos e governadores por, segundo ele, provocarem desemprego no país ao ordenar medidas de restrição sanitária por causa o avanço da pandemia.

Para Bolsonaro, não é seu governo que deveria trabalhar para acelerar a economia, criar empregos e estabelecer uma rede de proteção aos desempregados, quem deve agir nesse sentido é o STF, impedindo que prefeitos e governadores decidam localmente que medidas adotar para lutar contra a Covid-19.

Fux, segundo interlocutores da Corte, ouviu as preocupações do presidente e disse a ele que se chegasse algo ao Supremo a Corte iria analisar. Bolsonaro então acionou André Mendonça para que faça uma manifestação direta ao tribunal.