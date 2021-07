Como Bolsonaro reagiu ao saber da corrupção no caso Covaxin

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de apresentar todos os documentos que ilustravam as pressões e irregularidades envolvendo o contrato bilionário da vacina Covaxin no Ministério da Saúde, Luis Miranda faz a grande pergunta a Bolsonaro: “Presidente, a gente quer saber do senhor o que a gente deve fazer”.

Bolsonaro então levanta da cadeira, diz que vai ligar ao diretor-geral da Polícia Federal, ensaia procurar o celular e começa a correr o olho pela biblioteca do Alvorada como se buscasse alguma coisa. Como não acha o aparelho, volta e diz: “Mais tarde eu ligo, mas falem mais”.

LEIA TAMBÉM: Bolsonaro teme gravação de Miranda e envia emissários ao deputado

O presidente, como a Polícia Federal confirmou, não cumpriu o que prometeu. Não ligou.

Depois de ser acionado no STF por prevaricação, o presidente fez circular a versão, reproduzida pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, de que pediu que o ex-minitro Eduardo Pazuello investigasse o caso.