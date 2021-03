Como Bolsonaro assistiu ao discurso de Lula no sindicato

Na quarta, quando Lula começou a falar no sindicato, o gabinete de Jair Bolsonaro parou. No terceiro andar do Planalto, quem servidores e convidados do presidente que estavam em audiência assistiram juntos com ele as falas de Lula contra Bolsonaro.

Na parte em que Lula falou da boa gestão dos governos petistas na Petrobras, a turma veio abaixo. Bolsonaro, segundo um auxiliar, assistiu em silêncio ao falatório de Lula. Será?