Como ACM Neto planeja tirar o PT do poder na Bahia

Em evento de lançamento da pré-candidatura ao governo da Bahia em 2022, ACM Neto (DEM) já mostrou como pretende desbancar o PT no Executivo do estado.

O ex-prefeito de Salvador acaba de divulgar que o mote da campanha será uma releitura do famoso jingle de Antônio Carlos Magalhães em 1990: ‘ACM meu amor/Nunca vi você tão só’.

A música foi regravada por Antônio Carlos Besouro, o mesmo intérprete da canção original.

Assista:

Misturando o passado do avô no governo da Bahia e a sua própria trajetória como prefeito de Salvador, ACM Neto busca criticar o abandono do estado pelo atual governador Rui Costa (PT), focando principalmente na segurança pública, saúde e educação.

Ao que tudo indica, Neto vai enfrentar o senador Jacques Wagner (PT) na disputa do ano que vem.