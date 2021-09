Como a viagem de Bolsonaro aos EUA mexeu com o clima em Brasília

Nessa passagem de Jair Bolsonaro pela ONU, aliados do presidente no Congresso notaram alguns sinais de que a crise viajou para Nova York.

O chefe do Senado, Rodrigo Pacheco, e o da Câmara, Arthur Lira, só falaram de pauta legislativa nos dias em que Bolsonaro e seus ministros passeavam lá fora.

O presidente do STF, ministro Luiz Fux, só tratou de temas judiciais na agenda da Corte.

O chefe do Exército, general Paulo Sérgio, despachou tranquilo no QG da força, sem ser instado a participar de agendas políticas do governo no Planalto.

Em resumo, com a crise viajando, o país experimentou dias de normalidade.