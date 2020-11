Como a eleição nos EUA mobilizou as redes brasileiras nas últimas horas

O público brasileiro não poupou críticas aos candidatos à Casa Branca, é o que revela uma leitura mais detalhada das postagens nas redes sociais no início da apuração desta que é tida como uma das corridas eleitorais mais disputadas dos EUA. Entre 18h de ontem e a manhã de hoje foram mais de 20.000 menções, quase sempre negativas.

Do total de citações no Facebook, Twitter e Instagram, 79% foram negativas, 17,2% neutras e apenas 3,9% positivas. A classificação é feita pela plataforma Buzzmonitor com uma ferramenta de inteligência artificial que define a postura a partir da escolha de palavras nos posts.

O democrata Joe Biden foi mencionado 10.280 vezes (50,2%), ao passo que o republicano Donald Trump foi citado 10.204 vezes (49,8%). Entre os estados norte-americanos, a Flórida foi o mais citado pelos usuários, seguido por Texas, Pensilvânia e Wisconsin. Nas menções a temas brasileiros envolvendo a eleição, o assunto mais citado foi referente à preservação da Amazônia, com 409 menções.

A pesquisa ainda contabilizou o perfil dos usuários brasileiros que mencionaram os candidatos conforme as palavras presentes na bio do Twitter. Chama a atenção que termos como “Brasil”, “Deus” e “conservador” são os mais presentes tanto nas menções a Trump, quanto a Biden. A recorrência sugere que os brasileiros conservadores foram os que mais engajaram com as eleições americanas no Twitter.