Como a área militar recebe a militância política do chefe da Aeronáutica

Comandante da Aeronáutica, o tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Júnior ficou feio na foto após rebaixar a instituição ao admitir suas preferências políticas numa conversa que teve com a deputada Bia Kicis, uma das investigadas no STF no inquérito dos atos antidemocráticos, que a PGR quer arquivar.

O chefe da Aeronáutica confidenciou seu voto a Kicis durante uma visita que ela fez ao seu gabinete. Segundo seus colegas militares, Baptista Júnior teria sido ingênuo ao “confiar” que a cortesia da inconfidência ficaria apenas entre os dois. A deputada bolsonarista correu para o Twitter e expôs o brigadeiro.

“Acabo de ouvir do comandante Baptista Junior que estou honrando seu voto. Muito obrigada, brigadeiro! É uma honra para mim ter o seu reconhecimento como meu eleitor”, escreveu a deputada.

O próprio comandante militar é chegado a manifestações políticas nas redes sociais, como mostrou Miriam Leitão em março. O chefe da Aeronáutica curtiu mensagem sobre a “extrema imprensa”, que atacaria cruelmente pessoas honradas como Bolsonaro e o ex-ministro Ernesto Araújo. Curtiu uma página bolsonarista que, entre outras postagens, disse que o ambiente ficaria “menos tóxico” em restaurantes que fossem boicotados pela esquerda.

Enquanto milita nas redes e na própria agenda da instituição, o chefe da Aeronáutica admitiu recentemente, ao Valor, a redução de 50% nas verbas do contrato com a Embraer para fabricação do KC-390.

Entre os militares que buscam se manter distante da política nas Forças Armadas, a atuação de Baptista Júnior provocou constrangimentos, claro. Mas ninguém manifestará esse sentimento em público.