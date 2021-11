Eleições na OAB: comitê de candidata negra é pichado na Bahia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Quanto mais próximas as eleições para a presidência das seccionais da OAB nos estados, mais frequentes são os ataques, acusações e controvérsia envolvendo as chapas participantes.

De casos que vão desde denúncias de fraude para preenchimento de cota racial até chapas que aglutinam denunciante e denunciado de assédio sexual, a polêmica da vez aconteceu em Salvador, na Bahia.

Na última semana, Ana Patrícia Dantas, da chapa ‘OAB de Coração’, expôs a vandalização de seu comitê, no Rio Vermelho. Sua foto e a do vice-presidente, Carlos Tourinho, foram pintadas com tinta vermelha.

A advogada, que é autodeclarada negra, tem como um dos motes da sua campanha o fato de que a OAB da Bahia nunca teve, na presidência, uma mulher e negra.

“Segundo a polícia, esse comportamento é muito característico quando se quer atacar uma mulher, pichar a boca e os olhos. E ainda mais grave, quando é usada a cor vermelha, que representa sangue e sofrimento”, diz comunicado emitido.

Ana Patrícia foi eleita a primeira mulher advogada a ocupar a vice-presidência da OAB-BA, e foi reeleita para o cargo em 2018. A advogada é especialista em Direito Processual Civil e membro das comissões de Direito da Família e Direito Portuário da OAB Nacional.