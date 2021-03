Comitê aceita indicação de Joaquim Luna na Petrobras

O Comitê de Pessoas do Conselho de Administração da Petrobras, reunido nesta terça, decidiu reconhecer que o general Joaquim Luna, indicado por Jair Bolsonaro para ocupar o comando da estatal, preenche os requisitos previstos na Lei nº 13.303/16, no Decreto nº 8.945/16 e na Política de Indicação de Membros da Alta Administração da Petrobras para seguir no processo — notória especialização, capacidade profissional no setor energético aderência das experiências anteriores às atividades da empresa.

Luna, diz a estatal, não apresenta em seu currículo “vedações” para que seja “eleito Conselheiro de Administração na Assembleia Geral Extraordinária de 12/04/2021 e, na sequência, Presidente da Companhia pelo Conselho de Administração, facultando-se aos acionistas e ao Conselho de Administração aferir o preenchimento de requisitos subjetivos adicionais aos previstos na legislação”.

O detalhamento da manifestação do Comitê poderá ser encontrado na íntegra da ata da reunião, que ficará disponível para consulta dos acionistas em sete dias úteis no site da estatal.