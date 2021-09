Comércio online na pandemia impulsiona mercado de galpões logísticos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As medidas de restrição de circulação na pandemia deram, ainda que indiretamente, força ao comércio eletrônico no país. Mais brasileiros passaram a fazer compras online, o que impulsionou a demanda por galpões logísticos entre vendedores. Varejistas passaram a competir pelos valores de frete e tempo de entrega, levando ao aumento da demanda por estoques próximos aos clientes finais.

Segundo a Sort Investimentos, gestora catarinense especializada no setor imobiliário, atualmente a taxa de vacância para galpões logísticos no país é de praticamente zero. O aluguel desse tipo de espaço dobrou entre 2015 e 2021.

A gestora tem atualmente mais de 400 milhões de reais em galpões alugados, com taxa de ocupação de 100%. No total são cerca de 16 mil metros quadrados de galpões construídos. A empresa tem mais dez milhões de metros quadrados em terrenos à venda em áreas para a construção de galpões.