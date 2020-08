Começou a disputa pelo apoio de Bolsonaro como cabo eleitoral

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Começou a corrida pelo apoio de Jair Bolsonaro nas eleições de novembro deste ano.

Tem candidata até anunciando a presença do presidente em convenção.

É o caso da Coronel Fernanda, do Patriota, que disputa uma vaga na eleição suplementar do Senado que irá ocorrer em Mato Grosso. Será escolhido quem fica no lugar de Juíza Selma, que teve seu mandato cassado.

Num vídeo, a candidata anuncia a participação do presidente na convenção, que ocorre nesta segunda, no lançamento de sua candidatura.

Há outros aliados de Bolsonaro na disputa. A conferir o que é fato ou fake nesses anúncios de apoio.