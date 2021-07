Comandante da Aeronáutica curte post que pede ‘faxina’ no Brasil

Signatário da nota divulgada na quarta-feira contra o presidente da CPI da Pandemia, o comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Junior curtiu no mesmo dia uma postagem no Twitter em que um seguidor bolsonarista cobra do tenente-brigadeiro do ar uma “faxina” no Brasil e diz que o “PR” — sigla de Presidente da República — já foi “autorizado”.

“Precisamos de uma faxina Comandante o PR foi autorizado uma dúzia de vezes”, diz a mensagem curtida pelo chefe da FAB, que reforçou as críticas ao senador Omar Aziz em entrevista ao jornal O Globo publicada nesta sexta.

A mensagem era uma resposta à publicação em que Baptista Junior agradecia pela marca de 20 mil seguidores na rede social, atingida na quarta-feira. “Meu objetivo, como usuário desta importante mídia social e Comandante da NOSSA Força Aérea Brasileira, é acessar e postar informações que EU pense ser importante, para mim e para vocês”, escreveu o militar, marcando ainda a conta oficial da FAB.

Em outro tuíte, um seguidor agradece pelo canal de comunicação e faz coro ao pleito de Bolsonaro pelo “voto auditável”, também chamado de voto impresso pelo presidente. Mas vai além e diz ao comandante que “vocês precisam impor o voto auditável”. Baptista Junior também curtiu a postagem, ainda que esta não seja uma função constitucional das Forças Armadas.

Na noite de quarta-feira, ele divulgou no seu Twitter nota em que o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica dizem que “as Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às Instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro”. E acrescentou a hashtag #JuntosSomosMaisFortes.

Menos de uma hora depois, o chefe da FAB curtiu a seguinte mensagem, de um usuário bolsonarista com mais de 40 mil seguidores: “Nunca percam a fé nas Forças Armadas, é apenas ela e o povo que sustentam um país. Existe melancia, existe, mas também existe muito pai de família, patriota que está disposto a lutar pela honra e liberdade da sua nação, não é atoa [sic] que eles se preparam há tanto tempo…”. Melancia, neste caso, quer dizer verde por fora, e vermelho (ou comunista) por dentro.

Outro tuíte curtido pelo tentente-brigadeiro do ar faz referência à compra da vacina indiana Covaxin, investigada pela CPI, e à disputa política entre Bolsonaro e Lula, seu provável adversário nas eleições do ano que vem. “Bolsonaro é acusado de um superfaturamento de um produto que nem comprou. Lula é inocentado pelos milhões que roubou do povo brasileiro. Esse é o Brasil”, diz a mensagem.