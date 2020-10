Com Simon Sinek e Marta, evento debate educação e empreendedorismo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 13 out 2020, 15h19 - Publicado em 13 out 2020, 18h28

A empresa de produtos digitais Hotmart promove entre os dias 19 e 23 de outubro a segunda edição de um evento sobre educação e empreendendorismo, o Hotmart Masters.

No debate deste ano estarão nomes de peso como Simon Sinek, autor best-seller “The Infinite Game”, Marta Silva, eleita melhor jogadora do mundo seis vezes e embaixadora mundial das Nações Unidas, Emicida, rapper, escritor e empresário à frente da Laboratório Fantasma, e Peter Tabichi, vencedor do Global Teacher Prize em 2019.

O evento online gratuito tem como objetivo levar as melhores práticas e ideias para quem deseja empreender na internet, além de debater como a tecnologia pode facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Para assistir às palestras, é preciso se inscrever gratuitamente site do evento.