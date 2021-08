Com seis novos investigados, CPI já mira 24 pessoas

Já na reta final, a CPI da Pandemia ampliou o número de alvos do inquérito conta com 24 pessoas na condição de investigados, escolhidos pelo relator Renan Calheiros.

No início do depoimento desta quinta-feira, o senador anunciou que incluiria no rol de investigados da comissão o empresário José Alves, da Vitamedic, produtora de ivermectina que lucrou 470 milhões de reais no ano passado com a venda do medicamento.

Ao encerrar os questionamentos nesta quinta ao empresário José Ricardo Santana, ex-servidor da Anvisa que é suspeito de atuar como lobista da Precisa Medicamentos, Calheiros informou que ele também entraria na lista.

Outros quatro nomes devem ser apresentados pelo relator nesta reunião: Luiz Paulo Dominguetti Pereira e Cristiano Carvalho, que atuavam como representantes da Davati Medical Supply no Brasil para a suposta venda de 400 milhões de doses vacina ao Ministério da Saúde; o coronel da reserva Hélcio Bruno de Almeida, presidente do Instituto Força Brasil, que teria atuado como lobista nesta negociação frustrada; e o empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da Havan.

Na quarta, o senador havia anunciado outras três inclusões: Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde que foi acusado de cobrar propina pela compra de vacinas contra a Covid-19 e saiu preso do seu depoimento à CPI no mês passado; Francisco Emerson Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, ex-intermediária da Bharat Biotech na venda da vacina indiana Covaxin; e Emanuel Catori, sócio da Belcher Farmacêutica, que depôs na última terça.

Veja a seguir quem são os outros 15 investigados pela CPI:

Ricardo Barros , deputado federal e líder do governo Bolsonaro na Câmara

, deputado federal e líder do governo Bolsonaro na Câmara Túlio Silveira , advogado da Precisa Medicamentos

, advogado da Precisa Medicamentos Marcelo Queiroga , ministro da Saúde

, ministro da Saúde Eduardo Pazuello , ex-ministro da Saúde e general da ativa do Exército

, ex-ministro da Saúde e general da ativa do Exército Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores

ex-ministro das Relações Exteriores Antônio Élcio Franco Filho, ex-secretário executivo de Pazuello no Ministério da Saúde

ex-secretário executivo de Pazuello no Ministério da Saúde Arthur Weintraub , ex-assessor da Presidência da República

, ex-assessor da Presidência da República Carlos Roberto Wizard Martins , empresário bolsonarista que atuou como voluntário no Ministério da Saúde

, empresário bolsonarista que atuou como voluntário no Ministério da Saúde Fábio Wajngarten , ex-secretário de Comunicação da Presidência

, ex-secretário de Comunicação da Presidência Hélio Angotti Neto , secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde

, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde Marcellus Campelo , ex-secretário de Saúde do Amazonas

, ex-secretário de Saúde do Amazonas Mayra Pinheiro , secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, conhecida como ‘Capitã Cloroquina’)

, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, conhecida como ‘Capitã Cloroquina’) Nise Yamaguchi , médica bolsonarista

, médica bolsonarista Paolo Zanotto, médico defensor da cloroquina

médico defensor da cloroquina Luciano Dias Azevedo, médico que teria assinado minuta para mudar bula da cloroquina