Com Podemos na base de Castro, Moro ainda não tem palanque no Rio

Os principais presidenciáveis já articulam palanques nos estados para as eleições de 2022. No Rio, os partidos de Jair Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes e Rodrigo Pacheco já definiram seus concorrentes ao Palácio Guanabara no ano que vem. É claro que muita coisa pode mudar até lá, mas esses atores já indicaram suas preferências regionais para o estado.

Na corrida pelo voto dos fluminenses, Sergio Moro ainda tem chão a percorrer em relação aos seus competidores diretos. Conforme o Radar mostrou no mês passado, o partido do ex-juiz, o Podemos, é da base de apoio do governador Claudio Castro (PL), que tentará a reeleição na mesma legenda de Bolsonaro.

Por ora, segundo esta coluna apurou, a aliança entre PL e o Podemos no Rio, que garantiu ao partido o controle da secretaria do Trabalho no governo Castro, esta mantida. O problema é que essa configuração não garante a Moro a força de um palanque próprio ou a formação de uma aliança sólida com alguém de peso que se empenhará em pedir votos ao ex-juiz.

Não é um grande segredo no Rio que Castro não abrirá palanque a Moro, apesar de apreciar a aliança atual com o Podemos, dado que uma de suas estratégias para a reeleição ao cargo é aglutinar o máximo de partidos possível em sua base.

Há quem aposte ainda que o secretário do Podemos no governo não deve durar até o primeiro embate direto entre Moro e Bolsonaro na arena nacional.

Na última quinta, Moro esteve no Rio para o lançamento de seu livro. Ele teve um encontro o general Santos Cruz e com a juíza Denise Frossard, conhecida por combater o jogo do bicho e por perdido a eleição no segundo turno ao governo do Rio para Sergio Cabral.

A presidente do Podemos, Renata Abreu, também esteve no Rio na quinta para filiar ao partido o deputado estadual Alexandre Freitas, eleito com pouco mais de 20.000 votos em 2018 pelo Novo, em um esforço para criar alguma base política para Moro no estado que é o terceiro maior colégio eleitoral do país, que historicamente deu votos no PT em todo seu interior e mais recentemente foi o nascedouro do bolsonarismo.