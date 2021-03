Com Planalto e Senado em atrito por Araújo, prefeitos pedem ajuda de fora

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Frente Nacional de Prefeitos lançou nesta segunda uma campanha destinada a chamar a atenção da comunidade internacional para a crise sanitária enfrentada pelo país. O vídeo, com legendas em inglês, é protagonizado por mandatários de diversos partidos.

A iniciativa surge em meio ao novo atrito causado pelo chanceler Ernesto Araújo, ao atacar o Senado no momento em que os poderes buscavam uma aproximação para focar na luta contra a pandemia.

“O que estamos vivendo no Brasil hoje impede a assistência adequada aos pacientes. As melhores práticas internacionais e as medidas sanitárias de prevenção enfrentam fortes barreiras para proteger de forma efetiva os brasileiros”, destacam, num recado ao governo federal.

No vídeo, há depoimentos de Bruno Reis (Salvador/BA), Edmilson Rodrigues (Belém/PA), Eduardo Paes (Rio de Janeiro/RJ), Edvaldo Nogueira (Aracajú/SE), Gean Loureiro (Florianópolis/SC), José Sarto (Fortaleza/CE), Paula Mascarenhas (Pelotas/RS) e Raquel Lyra (Caruaru/PE).

“Acreditamos que com a ajuda de outras nações podemos disponibilizar leitos, medicamentos, testagem gratuita, vacinas, oxigênio, auxílio às populações mais vulneráveis. Acreditamos na ciência e precisamos de mais vacinas”, argumentam, citando uma série de providências que precisam ser tomadas imediatamente, como acelerar os programas de vacinação, aumentar as medidas anti-aglomeração, punir informações falsas e reforçar as medidas preventivas.

No final dos quase três minutos e trinta de vídeo, os chefes de executivo municipal dizem em coro “o Brasil precisa de ajuda”, enquanto pode ser lida na tela a mensagem “saiba como ajudar o povo brasileiro”, com um link para o site da FNP.