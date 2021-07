Com novo ataque ao STF, Bolsonaro se afasta de Fux

Quem conversou como presidente do STF, ministro Luiz Fux, nesta quinta, percebeu que o magistrado ficou decepcionado com a postura de Jair Bolsonaro de voltar a atacar a Corte, mesmo depois da conversa particular que os dois tiveram no início do mês. O Radar revelou os bastidores da conversa em que Fux buscou adotar um tom conciliador com o presidente.

Para interlocutores do STF, Bolsonaro vem provando, a partir desses novos ataques, que deseja o conflito com o Supremo.