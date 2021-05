Com novas lojas, a Vivara avança no país

Maior rede de joalherias do Brasil, a Vivara segue em expansão mesmo nesse período difícil de pandemia. A rede acaba de abrir lojas em Salvador (BA), Marabá (PA), Rio Grande (RS) e Rio Branco (AC).

Com isso, a companhia fecha o mês de abril com 263 pontos de venda físicos em 25 estados brasileiros, sendo 212 lojas Vivara, 13 lojas Life by Vivara e 38 quiosques.

Com as novas aberturas, a Vivara amplia sua presença de norte a sul do país e reforça sua capilaridade para reforçar sua posição de liderança absoluta o mercado de joias do Brasil.