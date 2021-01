Com novas filiações, MDB se prepara para a guerra no Senado

Virtualmente atrás na disputa pela presidência do Senado — já que Davi Alcolumbre avançou nos últimos dias na costura de alianças em torno de Rodrigo Pacheco –, o MDB de Eduardo Braga vai dar seu primeiro passo importante para mostrar que é competitivo na disputa pelo comando da Casa.

Num evento na tarde desta terça, o partido vai filiar a senadora Rose de Freitas (ES) e o senador Veneziano Vital do Rêgo (PB). Com as duas adesões, a bancada do MDB chegará a 15 integrantes.

Além de consolidar a liderança na Casa, o partido tem tudo para apoiar a candidatura de Simone Tebet (MS), num movimento para tentar atrair o visto grupo de senadores independentes do Podemos e de outros partidos que integram o bloco na Casa e que juntos poderiam mais que dobrar o número de votos da candidatura emedebista.

O líder do partido no Senado, Eduardo Braga, também tem interesses na disputa, mas seu nome é alvo de maior resistência na Casa, o que favorece a senadora do Mato Grosso do Sul.