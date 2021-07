Com mais de 300 metros, maior prédio da América Latina será no Brasil

Quem observa o horizonte de São Paulo, repleto de torres e arranha-céus, pode pensar que a cidade reúne alguns dos prédios mais altos do Brasil e do mundo.

Por muitos anos a suposição esteve correta, mas hoje a realidade é outra. Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, vem despontando na construção civil e batendo recordes.

Com cerca de 135 andares e mais de 300 metros de altura, o edifício que pretende ganhar o título de maior prédio da América Latina deverá começar a ser construído em breve na cidade.

O projeto, da FG Empreendimentos, está em fase de aprovação nos órgãos de regulação e deverá ser apresentado ainda neste ano, com previsão de início das obras em 2022.

Quando concluído, o lançamento vai ‘desbancar’ o atual prédio mais alto da América Latina, a ‘Gran Torre Santiago’, na capital do Chile, com 300 metros de altura.

Atualmente, o maior prédio do Brasil já fica em Balneário Camboriú.

O One Tower, com 290 metros de altura e 84 andares, está com as obras em fase avançadas e o empreendimento deverá ser entregue em 2022.

O edifício, também da FG, tem como sócio o empresário Luciano Hang, da Havan, e teve investimento de 500 milhões de reais.