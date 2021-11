Com Lula e Bolsonaro fora do Brasil, Ciro ataca Moro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ciro Gomes deu o tom de como deverá ser a relação dos candidatos da terceira via nas eleições para presidente da República no ano que vem. Quem esperava alguma colaboração entre os concorrentes fora da polarização entre Lula e Jair Bolsonaro, é melhor aguardar.

Na manhã desta quinta, o presidenciável do PDT disparou, em entrevista à CNN Brasil, contra o agora presidenciável do Podemos, Sergio Moro. Segundo o ex-prefeito de Fortaleza, o ex-juiz federal não teria noção “do drama brasileiro”.

“Qual é a compreensão que o Sergio Moro tem do drama brasileiro, do desemprego em massa, da informalidade, da queda da renda, da desvalorização da moeda, da inflação e da destruição da indústria? Qual a proposta, vivência e experiência que ele tem para oferecer aos brasileiros?”, questionou Ciro.

A temporada de embates na terceira via tem início com a definição cada vez maior dos concorrentes. Na semana passada, Moro confirmou a expectativa de que será mais uma peça no xadrez eleitoral.

Neste domingo, os tucanos pretendem decidir quem será o representante da partido no ano que vem. Ciro aproveitou que Bolsonaro e Lula estão em viagens ao exterior nesta semana para esquentar a corrida no segundo pelotão.